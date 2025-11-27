ガザ中部デールバラハの仮設キャンプに集まるパレスチナ人ら＝26日（AP＝共同）【エルサレム共同】イスラエルメディアは26日、パレスチナ自治区ガザ最南部ラファの地下トンネルにイスラム組織ハマスの戦闘員が閉じ込められている問題を巡り、イスラエルが条件付きで解放することをハマスに提案したと報じた。戦闘員をイスラエルの刑務所に移送した後、武力闘争の放棄を約束すればガザ帰還を認める内容という。この戦闘員の扱い