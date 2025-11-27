銀座コージーコーナーは、2025年11月28日（金）～30日（日）の3日間、ブラックフライデー企画として人気の「Wシュー（クリーム＆カスタード）」をボリュームアップして販売します。生クリーム入りホイップクリームをたっぷり50％増量し、価格は従来品と同じまま♡見た目も味わいも満足度抜群の特別仕様です。クリーム好きにはたまらない贅沢