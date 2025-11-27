【天気下り坂へ】きょう（木）は午前は晴れるところが多いでしょう。しかし、午後になると次第に雲が増えて、天気は下り坂でしょう。夕方以降はあちらこちらで雨や雷雨になりそうです。長い時間降る雨ではないものの、短い時間に雷を伴ってざっと強く降ることがありそうです。また、日本海側を中心に夕方以降は風が強まるでしょう。【日中は気温上昇】■きょうの各地の予想最高気温札幌: 8℃釧路: 7℃青森:12℃