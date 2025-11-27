11月25日、アヤックスが０−２でベンフィカに敗れ、チャンピオンズリーグ（CL）で開幕から５連敗を喫した後、ミックスゾーンに姿を現した板倉滉は「キツかった。キツかったけれど...」と口を開いてから言葉をつなげた。「急に昨日、『ボランチをやれ』と言われたんです。練習なしの、ぶっつけ本番でした。だけど、やるべきことはちゃんとできたかな。欲を言えば、もっともっと出来たこともあるんですけれど、“今できること”に