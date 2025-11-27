攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第58回は、京都サンガF.C.でプレーする山田楓喜だ。【前編】vol.58 山田楓喜｜A代表は目ざすべき場所だけど、CLで優勝したい想いの方が強い。これからもっと上に行く。もっと上の自分を見たい前編では自身とチームの状態、日本代表について語ってもらった。後編でのメインテーマは海外挑戦である