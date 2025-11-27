タレントで女優の金久保芽衣が、産後１か月で撮影した写真をアップした。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「産後１ヶ月で初ヒール履いた時」と題して投稿。「めっちゃ緊張したし、帝王切開の傷が痛すぎて上手く歩けなかった（笑）すぐにスニーカーに履き替えました笑」と明かす。そして「まだ傷痛いんだけど、帝王切開の傷っていつになったら治りますか……？まさか永遠……？」と不安がった。「＃産後ダイエット