俳優水上恒司（26）が26日、都内で主演映画「WIND BREAKER（ウインド・ブレイカー）」（萩原健太郎監督、12月5日公開）の完成披露試写会に出席した。グリーンカーペットを歩いた水上は「非常にうれしいというか、緊張、ワクワク、ドキドキ。令和ならではの“ヤンキー映画”。人の痛みとか弱さを大事に作り上げた、爽やかなアクション映画です。気楽に観てください」。ほか木戸大聖、八木莉可子、綱啓永、中沢元紀、山下幸輝、濱尾