２６日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）では、「ワークライフバランスを捨てる女＆大事にする女」をテーマにトーク。タレントのイモトアヤコが、「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）のロケなどで行った国が１２２か国にのぼると明かし、共演者を驚かせた。ワークライフバランスを「捨てた女」に手を挙げたイモトは、「最近は子どもが小さいのでペースは抑えているんですけど、以