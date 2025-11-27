NY株式26日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均47427.12（+314.67+0.67%） S＆P5006812.61（+46.73+0.69%） ナスダック23214.69（+189.10+0.82%） CME日経平均先物50195（大証終比：+515+1.03%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも続伸している。前日は荒い値動きの末に揃って上昇して終えたが、明日の感謝祭を前に様子見気分も出ているものの、その雰囲気が続いてい