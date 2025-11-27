米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.477（+0.018） 米10年債3.992（-0.004） 米30年債4.640（-0.009） 期待インフレ率2.240（+0.007） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。この日発表の米雇用指標が予想を下回る内容となったことから、序盤に１０年債利回りは上昇したものの、終盤にかけて上げを縮小する展開。 この日は７年債入札が