ドル円は買戻し優勢感謝祭前で様子見の雰囲気も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は買戻しが優勢となり、一時１５６．７５円付近まで上昇。米新規失業保険申請件数が予想を下回り、４月半ば以来の低水準となったことで、序盤はドル高の反応が見られていた。ただ、市場ではＦＲＢの１２月利下げ期待が復活し、短期金融市場ではほぼ確実視している状況。感謝祭前で様子見の雰囲気も広がる中、１５６円台半ばに緩や