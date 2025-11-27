[11.26 欧州CLリーグフェーズ第5節 コペンハーゲン 3-1 カイラト]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は26日、リーグフェーズ第5節を各地で行い、DF鈴木淳之介所属のコペンハーゲン(デンマーク)はカイラト(カザフスタン)に3-1で勝利した。これが今大会初白星。鈴木は右サイドバックで先発出場し、前半26分には絶妙な左サイドへの展開で先制点の起点になると、後半の2ゴールにも絡み、堂々のフル出場を果たした。コペンハーゲンは