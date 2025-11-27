[11.26 欧州CL パフォス 2-2 モナコ]モナコは26日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第5節でパフォスに2-2で引き分けた。MF南野拓実は先発出場して今大会初ゴールを決め、自身が持つ日本人の大会通算最多ゴール記録を6に伸ばした。モナコは開始70秒、MFマグネス・アクリウシェが右サイドを駆け上がってゴール前の南野にクロスを送るも、南野はステップが合わずシュートには至らなかった。それでもモナコは前半5