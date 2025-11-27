ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。本日11月27日（木）放送の2時間スペシャルでは、2人がヒロミの地元・八王子エリアで大奮闘。さらに2人が中学校をサプライズ訪問した様子もたっぷり紹介される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回の舞台となるのは、ヒロミの地元・東京都八王子市。山奥にある恩方地区に向かった2人は、“祈りの山”