元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが26日までにインスタグラムを更新。愛媛県松山市は松山城を散策したという写真を公開。デニムのパンに大胆にへそを出したタイトなTシャツ姿を公開している。【写真】そんなに出して寒くない!?椚マイカ、へそ出しスタイルで松山を散策！（4枚）椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ