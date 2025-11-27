三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第9話が26日に放送され、久部（菅田）の前に突然、憧れの人物が姿を見せると、ネット上には「まさか」「なんて贅沢なサプライズ」「豪華すぎる…」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】久部（菅田将暉）の憧れの人物を演