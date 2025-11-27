小泉八雲と妻・セツをモデルにしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。松江の没落士族の娘と、アメリカからやってきた新聞記者という、言葉も文化も異なる2人が今後どのように夫婦になっていくのか。気になる展開が続いている。【画像】朝ドラの2人も今後に期待？ 仲睦まじそうな小泉八雲＆セツ夫婦そんな朝ドラを観ながら、「実際はどうだったのだろう」と気になった人も多いのではないだろうか。八雲とセツのひ孫で、小泉八雲