キケがオフに番組出演米大リーグ・ドジャースの2年連続ワールドシリーズ（WS）制覇に貢献した“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が、出演したYouTube番組でシリーズMVPに輝いた山本由伸投手について語った。山本の一貫性と集中力を絶賛するキケは、普段のトレーニングから感心しているようだ。キケは、ヤンキースなどでプレーした元投手アダム・オッタビーノ氏のYouTube番組「ベースボール＆コーヒー」に出演。山本につ