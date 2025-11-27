お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が26日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）に出演。昨年も開催された「電気イスゲーム」に出場していたはずが、突然の思わぬ展開に、ネットで視聴者の驚きと歓喜の声が巻き起こっている。【写真】名探偵津田とキス寸前までいった美女！この日は先週の予告どおり、番組の後半で「電気イスゲーム2025」が放送された。「電気イスゲーム」は1対1の対戦式のゲーム。1〜12までナンバリングされ