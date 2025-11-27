小田和正がホストを務め、20年以上にわたり良質な音楽番組として多くの人々に愛されてきた『クリスマスの約束』。その記念すべき初期3作品2001年、2002年、2003年が、2025年12月24日にBlu-ray映像商品として発売されることが決定した。2001年12月25日。街全体がクリスマスムードに包まれるこの夜、1本の音楽特番『クリスマスの約束』が放送された。番組はシンガーソングライター・小田和正（当時54歳）がホストを務め、「アーティ