高市首相は26日、就任後初となる党首討論に臨みました。そのなかでは、台湾有事をめぐる国会答弁について説明を求められる場面もありました。■野田氏「持論をうっかり発言するのは軽率」笑顔で議場に入った高市首相。26日、野党トップとの初の党首討論に臨みました。トップバッターは野党第一党、立憲の野田代表。持ち時間の半分近くを使って追及したのが…立憲民主党野田代表「まずは、とてもいま心配している日中関係。この外