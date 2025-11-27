◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープンプロアマ（２６日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）シーズンは残り２試合となり、賞金王争いは佳境を迎えている。今季２勝で賞金ランキング１位の金子駆大（ＮＴＰホールディングス）は今大会優勝なら３６００円を獲得し、最終戦の日本シリーズＪＴカップ（１２月４〜７日、東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）を残して初の賞金王が決まる。優勝以外で