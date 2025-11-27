◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）追い切り＝１１月２６日、美浦トレセン昨年は２着同着で、そのリベンジを狙うドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）は、美浦・Ｗコースでクロミナンス（８歳オープン）から２馬身先行してスタート。序盤から集中した走りで僚馬を先導したが、最後の直線では手応えは劣勢。気合をつけられながら馬なりの僚馬に並んだところがゴールだ