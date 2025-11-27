歌手の家入レオが人気俳優との３ショットを公開し、話題を集めている。日本テレビ系連続ドラマ「ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだった」（水曜・後１０時）の主題歌を歌っている家入は２６日に自身のインスタグラムを更新。「主題歌を歌っているドラマ『ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだった』撮影現場にお邪魔しましたひよりさん、佐野さんはじめスタッフの皆さんもパワーがすごくってあっという間の時間でした」と記し、