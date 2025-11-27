以前から存在は知っていたが、実際に見た時は、とても驚いた。東京都心から近い羽田空港の西を流れる海老取川の河口近くに、“それ”はある。【画像】「都内にこんな光景があったとは」「異様な姿に理解が追いつかない」東京都大田区の異形建造物…“ナゾのぶつ切れ橋”の正体に迫った様子を写真で一気に見る東京都大田区の森ケ崎バス停から、干潟沿いの遊歩道を海老取川に向かって歩く。並行して高速道路の高架橋が伸びてい