話題のエコノミスト、エミン・ユルマズ氏の新著『エブリシング・ヒストリーと地政学 マネーが生み出す文明の「破壊と創造」』は、経済✕地政学が融合した著書初の世界史本だ。ローマ帝国崩壊の裏側にあったマネーの歴史が、現代の私たちに教えるものとはなんだろう？【画像】「無節操にお金を刷って豊かになった国はない」と断言するエミン・ユルマズ氏（本稿は、前掲書から一部抜粋したものです）◆◆◆◆かつて栄華を極