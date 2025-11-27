〈「納豆1パックを家族で分け合う」貧困生活から一転、フェラーリ・ランボルギーニなど高級車7台を所有…セクハラ被害から“逆転”した女性YouTuber・あま猫の“壮絶な過去”〉から続く車系YouTuberとして、現在7台の高級車を所有するあま猫さん。登録者数約40万人を誇る配信者でありながら、公認会計士としての一面も持つ彼女には、フェラーリやランボルギーニを乗り回す現在からは想像もつかない壮絶な過去があった。【画像】