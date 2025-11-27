香港の高層住宅で火事があり、これまでに36人の死亡が確認されたほか、279人と連絡が取れなくなっています。香港の消防当局によりますと、日本時間26日午後4時前、香港北部の高層住宅で火災が発生しました。香港政府トップの李家超行政長官は27日未明、少なくとも36人が死亡し、279人と連絡が取れていないと明らかにしました。香港メディアによりますと、30人以上がケガをしているということです。現場は8棟の高層住宅が集まる団地