〈月間の維持費は200万円近く、駐車場代だけで「家賃一部屋分」…フェラーリ・ランボルギーニなど高級車7台を所有する女性YouTuberが明かす「リアルなお金事情」〉から続く車系YouTuberとして、現在7台の高級車を所有するあま猫さん。登録者数約40万人を誇る配信者でありながら、公認会計士としての一面も持つ彼女には、フェラーリやランボルギーニを乗り回す現在からは想像もつかない壮絶な過去があった。【画像】フェラーリ、