プロ野球・巨人の大勢投手が26日、年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」に出席しました。大勢投手は今季中継ぎとして62試合に登板。8勝4敗1セーブで防御率2.11、リーグ最多の54HPをマークし、初の最優秀中継ぎ投手賞を受賞しました。壇上で「野手の皆さんのバックアップのおかげで取れた賞だと思うので、感謝したいです」と述べた大勢投手。自己最多の62登板には「ケガなくシーズンを過ごせたのが初めてだった