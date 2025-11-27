天ぷらなど使用済み食用油が飛行機の燃料になる（写真：HikoPhotography/Shutterstock.com）地球温暖化対策などについて話し合う「COP30（第30回国連気候変動枠組み条約締約国会議）が閉幕した。合意文書は採択したものの、化石燃料からの脱却に向けた行程では意見がまとまらなかった。米国で温暖化対策に後ろ向きなトランプ政権が誕生するなど、脱化石燃料には逆風が吹く中、日本では航空業界に期待されている脱炭素燃料の取り組