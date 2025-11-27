自由民主党と日本維新の会の連立により、日本始めての女性首相が率いる「高市内閣」が成立した。この連立を日本維新の会の“創業者”である橋下徹氏はどう見るのか。「文藝春秋」12月号のインタビューから一部紹介します（聞き手青山和弘・政治ジャーナリスト）【画像】維新の藤田文武共同代表◆◆◆解散は封じないといけない――内閣発足後の新聞各紙の世論調査で、高市内閣の支持率は、70％台の非常に高い数字が相次ぎました