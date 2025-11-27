【ニューヨーク共同】航空分野の国連専門機関「国際民間航空機関（ICAO）」は26日、大沼俊之ICAO日本政府代表部特命全権大使を理事会議長に選出したと発表した。任期は2026年1月1日から3年間。同議長に日本人が就任するのは初めて。大沼氏は宮城県出身。1992年に運輸省（当時）に入省し、国際航空課長や航空局次長などを歴任した。2024年12月にICAO日本政府代表部特命全権大使に任命された。ICAOは、世界の国際民間航空の安