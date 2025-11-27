広島・栗林良吏投手（２９）が２６日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２０００万増の年俸１億８０００万円でサインした。（金額は推定）今季は３年連続５０試合以上となる５５試合に登板して１勝１敗１０セーブ、防御率２・２４。シーズン途中からは守護神の座を譲り、「配置転換があったのはもちろん悔しい気持ちもありました」としながらも「最後まで首脳陣の期待に応えたい気持ちだけでいた」とブル