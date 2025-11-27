広島・大瀬良大地投手（３４）が２６日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸２億円プラス出来高払いでサインした。来季が２年契約の２年目となる右腕は、楽天への移籍が決まった前田健太投手（３７）との投げ合いを熱望。自身５年ぶりとなる２桁勝利にも意欲を示した。（金額は推定）先輩右腕の１１年ぶり日本復帰。大瀬良は柔らかい表情で受け止めた。前田の楽天移籍発表に「リーグも違いま