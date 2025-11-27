ブリーダーズカップクラシックで2着の実績を持つデルマソトガケは、直線しぶとく伸びて3着に飛び込んだ。道中も5番手で立ち回り、終始好位で前を射程圏に。直線の入口ではやや置かれ気味のところもあったが、最後まで粘り強く伸びる末脚を披露。実績馬に復調の兆しが見えた。3着デルマソトガケ団野大成騎手「もともと力のある馬です。思った以上に頑張ってくれたし、これをきっかけに良くなってくれると思います」レース結果