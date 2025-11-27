1番人気に支持されていたロードクロンヌは2着に敗れた。道中は終始好位2番手を立ち回りスムーズな競馬。直線でも抜け出そうかというところで、ぽっかり開いた最内から勝ち馬が強襲。あっという間に抜けられてしまい惜しくも2着。今回ばかりは勝ち馬が上手だった。2着ロードクロンヌ横山和生騎手「相手が上手く抜けてきました。馬自身は初めてづくしだったけど、しっかり力を出し切ってくれたと思います」レース結果、詳細は