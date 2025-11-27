11月26日、浦和競馬場で行われた交流G2・浦和記念（ダ2000m）は、2番人気のホウオウルーレットが鮮やかな最内強襲を決めて快勝。岩田康誠騎手の見事な手綱さばきで重賞2勝目に導いた。浦和記念、勝利ジョッキーコメント1着ホウオウルーレット岩田康誠騎手「まずまずのスタートでいつもは後ろからですが、地方競馬の小さい馬場なので一頭でも前に行けるように頑張りました。その通りに馬が応えてくれました。終始手応えよく運べ