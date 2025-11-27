11月26日、浦和競馬場で行われた交流G2・浦和記念（ダ2000m）は、2番人気のホウオウルーレットが鮮やかな最内強襲を決めて快勝。岩田康誠騎手の見事な手綱さばきで重賞2勝目に導いた。1着ホウオウルーレット栗田徹調教師「賞金が微妙なところにいるもので、直前に出走出来ることがわかって、出るからには最低でも賞金を加算したいと思っていました。1着を取れて嬉しい気持ちとホッとした気持ちです。小回りコースの対応がカギ