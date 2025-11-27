不安と危機感から始めた「寿司学校」という自己投資2019年の夏、私は100万円の費用と700時間の修行時間を投じて、寿司職人を目指した。その当時私はまだ20代で、直前までIT系の企業でエンジニアとして働いていた。生成AIはまだ無かったが、業務の効率化や自動化が進むたびに、そう遠くないうちに自分の仕事はなくなっていくだろうという漠然とした不安を感じていた。さらに追い打ちをかけるように、祖父母の介護を目の当たりにする