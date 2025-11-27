「餃子の王将」の運営会社の社長が射殺された事件の初公判で、被告の暴力団幹部の男が無罪を主張しました。特定危険指定暴力団・工藤会系組幹部の田中幸雄被告（59）は2013年、何者かと共謀し王将フードサービスの社長だった大東隆行さん（当時72）を射殺した殺人などの罪に問われています。事件から12年後にようやく開かれた初公判で、田中被告は「私は決して犯人ではありません」と起訴内容を否認しました。一方、検察は田中被告