今や距離計測器はアマチュアゴルファーの「標準装備」といっても過言ではない。セルフプレーが主流の昨今、距離計の優劣はスコアの優劣にもつながるのだ。 進化し続ける各メーカーの最新モデルを“ガジェット大好き”の福住尚将プロが徹底レビュー！「あと1打」を簡単に減らすギアは、距離計測器かもしれない!? 【EENOUR】U2 ツアープロも使用する超コンパクトモデル SPEC