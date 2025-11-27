日中の緊張が続く中、中国で2夜連続で日本のサッカーチームと中国のチームが対戦しました。試合後、多くの日本人サポーターはタクシーでスタジアムを後にし、大きな混乱はみられませんでした。きのう夜、中国・上海でJ1・ヴィッセル神戸と中国の上海申花との試合が行われました。運営スタッフによりますと、1000人規模の警備態勢が敷かれました。上海に住む日本人サポーター「ちょっとだけ心配なんですけど、周りのお友達も優しい