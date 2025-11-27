きのう、香港で発生した高層マンションの火災は現在も消火活動が続いていて、これまでに36人の死亡が確認されました。きのう午後、香港の大埔区の高層マンションで発生した火災は、けさになっても鎮火には至っておらず、まだ窓から炎が上がっているのが確認できます。香港政府トップの李家超行政長官は、これまでに現場で救助活動にあたっていた消防隊員1人を含む36人の死亡が確認されたと明らかにしました。29人が入院していて、