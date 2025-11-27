ソフトバンクの契約更改交渉が26日、福岡市内の球団事務所であり、前田悠伍投手（20）が100万円増の年俸1100万円、前田純投手（25）は1050万円増の同1800万円でサインした。（金額は推定）今季2年目だった前田悠は7月に挙げたプロ初勝利の1勝にとどまり、「突出したものがないと1軍では長く活躍できない」と振り返り、3年目の来季は「1年間1軍で投げ切る」と掲げた。9月下旬に手術した左肘の回復は順調で、オフは米大リーグ