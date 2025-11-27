º£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¼Ô¤é¤òÉ½¾´¤¹¤ëNPB¥¢¥ï¡¼¥º¤¬26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤«¤éºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤¬¤È¤â¤Ë½éÁª½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2017Ç¯ÅÓÃæ¤ËÍèÆü¤·¡¢°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤¬¡¢ÀèÈ¯Å¾¸þ2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Á÷¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á