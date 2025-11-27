浪曲風時代劇絵本「ねぎぼうずのあさたろう」の作者飯野和好さんと、浪曲師の玉川太福さん、三味線を担当する曲師の玉川みね子さんを招いた講演会が、大分県日田市大山町の大山文化センターで30日午前11時半から開かれる。絵本と浪曲から、子どもたちが言葉で表現する力を養うのがテーマ。浪曲に子どものころから親しんでいた飯野さんの絵本「ねぎぼうず〜」は、あさたろうが畑を飛び出し、股旅姿で各地の悪を必殺技「ねぎじる