住み慣れた港町の家並みが跡形もなく焼け落ちていた。変わり果てた集落を目の当たりにしても、多くの住民は古里での生活再建を誓う。官民で支援を尽くしたい。大分市佐賀関の大規模火災は強風下、住宅密集地が抱える火災のリスクをまざまざと見せつけた。約170棟が焼け、1人が亡くなった。同じような木造住宅の密集地は全国に数多くあり、強風や乾燥などの悪条件が重なればどこでも起こり得る。ハード・ソフト両面の備えを強