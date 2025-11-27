「玉名大俵まつり」が23日、熊本県玉名市岩崎の市役所周辺であった。巨大な俵を転がしてタイムを競う「俵ころがしレース」では4部門に計64チームが参加し、熱戦を繰り広げた。同市が江戸時代から米の集積地として栄えたことにちなみ、五穀豊穣（ほうじょう）と繁栄への感謝を込めて毎年開催。「大俵ころがし」では1チーム13人が直径2.5メートル、幅4メートル、重さ1トンの俵を綱で引っ張り、予選は160メートル、決勝は250メー