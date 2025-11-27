阿蘇地方で最大震度5強を記録した25日夕の地震を受けて、熊本県は26日、新たな被害として県道45号（阿蘇公園菊池線）で路面に亀裂を確認したと発表した。全面通行止めとしたが、同日中に復旧した。阿蘇市の一部世帯では断水があった。落石によって通行止めになっている産山村の県道40号は復旧作業中で、解除の時期は未定。阿蘇市によると、古城地区の水道管にずれが生じ、約50世帯で断水。一部は26日中に復旧、残りは27日に